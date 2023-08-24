Путин: Россия будет способствовать недопущению кризиса продовольствия в Африке
Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания с участием лидеров приглашённых государств в формате БРИКС+. RT ведёт прямую трансляцию.
«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием», — заявил он.
Путин отметил, что российская сторона использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире.
Ранее Путин напомнил, что Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.