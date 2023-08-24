Путин: Россия будет способствовать недопущению кризиса продовольствия в Африке

Россия будет способствовать недопущению продовольственного кризиса на Африканском континенте.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания с участием лидеров приглашённых государств в формате БРИКС+. RT ведёт прямую трансляцию.

«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием», — заявил он.

Путин отметил, что российская сторона использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире.

Ранее Путин напомнил, что Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.