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Путин: Россия будет способствовать недопущению кризиса продовольствия в Африке

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Россия будет способствовать недопущению продовольственного кризиса на Африканском континенте.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания с участием лидеров приглашённых государств в формате БРИКС+. RT ведёт прямую трансляцию.

«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием», — заявил он.

Путин отметил, что российская сторона использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире.

Ранее Путин напомнил, что Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.

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