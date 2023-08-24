В Доминикане из-за шторма «Франклин» один человек погиб, двое пропали без вести

В результате сильных наводнений и оползней в Доминиканской Республике, вызванных тропическим штормом «Франклин», по меньшей мере один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести.

Об этом пишет Associated Press.

«Жители Доминиканской Республики без исключения должны находиться в своих домах, домах друзей и родственников или в приютах», — сказал Хуан Мануэль Мендес, глава ведомства по чрезвычайным ситуациям.

По словам властей, 280 человек были эвакуированы в более безопасные места, не менее шести населённых пунктов оказались отрезаны в результате проливных дождей.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млн жителей Доминиканской Республики остались без доступа к питьевой воде из-за последствий тропического шторма «Франклин».