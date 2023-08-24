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Свыше 1,6 млн жителей Доминиканы остались без доступа к питьевой воде из-за шторма

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Более 1,6 млн жителей Доминиканской Республики остались без доступа к питьевой воде из-за последствий тропического шторма «Франклин».
Свыше 1,6 млн жителей Доминиканы остались без доступа к питьевой воде из-за шторма
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на Национальный институт питьевой воды и водоотведения.

Уточняется, что в результате стихии повреждён 121 акведук.

«В результате шторма «Франклин» повреждён 121 акведук в результате чего 1 603 152 пользователя остались без доступа к питьевой воде», — говорится в сообщении.

Также власти страны предупреждают об опасности продолжения сильных дождей и просят граждан сохранять меры предосторожности.

Ранее власти Доминиканской Республики закрыли школы, ряд учреждений и некоторые аэропорты из-за шторма. По меньшей мере в 24 из 31 провинции страны была объявлена ​​«красная» тревога.

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