Тропический шторм «Франклин» приближается к Гаити и Доминиканской Республике
Об этом сообщает Associated Press.
По данным Национального ураганного центра в Майами, к вечеру вторника, 22 августа, шторм находился в 175 милях (280 км) к юго-западу от Санто-Доминго, столицы Доминиканской Республики.
Максимальная скорость ветра составляет 18 м/c.
Синоптики предупреждают, что «Франклин» может спровоцировать сильные дожди.
Власти Доминиканской Республики закрыли школы, ряд учреждений и некоторые аэропорты. По меньшей мере в 24 из 31 провинции страны объявлена «красная» тревога.
Премьер-министр Гаити Ариэль Генри также призвал гаитян запастись водой, едой и медикаментами.