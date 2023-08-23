Тропический шторм «Франклин» приближается к Гаити и Доминиканской Республике, вероятны наводнения и оползни.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным Национального ураганного центра в Майами, к вечеру вторника, 22 августа, шторм находился в 175 милях (280 км) к юго-западу от Санто-Доминго, столицы Доминиканской Республики.

Максимальная скорость ветра составляет 18 м/c.

Синоптики предупреждают, что «Франклин» может спровоцировать сильные дожди.

Власти Доминиканской Республики закрыли школы, ряд учреждений и некоторые аэропорты. По меньшей мере в 24 из 31 провинции страны объявлена ​​«красная» тревога.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри также призвал гаитян запастись водой, едой и медикаментами.