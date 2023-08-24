Стрельбу в баре в Калифорнии устроил бывший сотрудник правоохранительных органов

Начавший массовую стрельбу в байкерском баре в Калифорнии был отставным сотрудником правоохранительных органов.

Об этом сообщает Sky News.

В результате стрельбы три человека погибли, нападавший был ликвидирован.

По сведениям департамента шерифа округа Ориндж, ещё шесть пострадавших, пятеро из которых получили огнестрельные ранения, были госпитализированы.

Предполагается, что мотивом преступника было нападение на жену.

В офисе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявили, что знают о стрельбе и координируют действия с местными властями.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы в американском штате Калифорния.