Узнать больше

CBS: три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Короткая ссылка
По меньшей мере три человека погибли и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что стрельба произошла в баре.

Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее сообщалось, что три человека погибли на юге американского города Сиэтл в результате стрельбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить