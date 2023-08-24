CBS: три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии
По меньшей мере три человека погибли и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS.
Отмечается, что стрельба произошла в баре.
Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Ранее сообщалось, что три человека погибли на юге американского города Сиэтл в результате стрельбы.
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