Milliyet: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле
- РИА Новости
«Одним из вариантов активизации этой инициативы может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле», — приводит текст публикации РИА Новости.
По данным издания, изначально встреча будет проходить в трёхстороннем формате.
Если в ходе обсуждений удастся достигнуть прогресса, переговоры могут быть продолжены с участием Украины.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.