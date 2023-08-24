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Milliyet: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

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Турция, Россия и представители ООН могут провести встречу в Стамбуле с целью обсуждения ситуации вокруг «Черноморской инициативы», пишет газета Milliyet со ссылкой на источники.
Milliyet: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле
  • РИА Новости

«Одним из вариантов активизации этой инициативы может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле», — приводит текст публикации РИА Новости.

По данным издания, изначально встреча будет проходить в трёхстороннем формате.

Если в ходе обсуждений удастся достигнуть прогресса, переговоры могут быть продолжены с участием Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

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