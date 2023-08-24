UOL: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС
«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет», — говорится в сообщении.
Согласно данным портала, новые страны были распределены по географическому принципу.
Отмечается, что в данный список может быть добавлена ещё одна африканская страна.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны — члены БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества.