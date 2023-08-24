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UOL: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС

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Новыми странами-членами БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, сообщил бразильский портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала, новые страны были распределены по географическому принципу.

Отмечается, что в данный список может быть добавлена ещё одна африканская страна.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны — члены БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества.

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