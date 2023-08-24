Узнать больше

Трамп заявил о вовлечённости США в украинский конфликт

Короткая ссылка
США в немалой степени вовлечены в украинский конфликт, но американский президент Джо Байден некомпетентен и не может прекратить это, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Байден должен работать над тем, чтобы вытащить США из украинского конфликта, в который Вашингтон в значительной степени вовлечён.

«Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен», — приводит ТАСС слова Трампа в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой». По его мнению, нынешний американский президент сошёл с ума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить