Трамп заявил о вовлечённости США в украинский конфликт

США в немалой степени вовлечены в украинский конфликт, но американский президент Джо Байден некомпетентен и не может прекратить это, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Байден должен работать над тем, чтобы вытащить США из украинского конфликта, в который Вашингтон в значительной степени вовлечён.

«Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен», — приводит ТАСС слова Трампа в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой». По его мнению, нынешний американский президент сошёл с ума.