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Yeni Safak: США ведут против Турции необъявленную войну

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США ведут против Турции негласную и необъявленную войну, заявил обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Он отметил, что США провели совместные учения с бойцами Рабочей партии Курдистана.

По его словам, командующий американским спецназом Джефф Деннис недавно принимал участие в «выпускной церемонии» курдских бойцов, которых ранее обучал на севере Сирии.

«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются её стратегическим противником!», — написал Коркмаз.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов угрожают Турции введением санкций в связи с тем, что Анкара якобы помогает Москве в обходе введённых против неё ограничений.

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