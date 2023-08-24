Yeni Safak: США ведут против Турции необъявленную войну
Он отметил, что США провели совместные учения с бойцами Рабочей партии Курдистана.
По его словам, командующий американским спецназом Джефф Деннис недавно принимал участие в «выпускной церемонии» курдских бойцов, которых ранее обучал на севере Сирии.
«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются её стратегическим противником!», — написал Коркмаз.
Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов угрожают Турции введением санкций в связи с тем, что Анкара якобы помогает Москве в обходе введённых против неё ограничений.