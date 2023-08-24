Экс-президент Боливии: санкции США против России говорят об упадке империализма

Санкции, которые США продвигают против России, говорят об упадке империализма, заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

«Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, демонстрируют упадок империализма и его аморальной доктрины Монро» — приводит РИА Новости слова Моралеса в соцсети X.

Он отметил, что свободные народы мира поддерживают Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР в вопросе построения геополитической альтернативы интеграции, в которой будет мир, социальная справедливость и уважение к суверенитету стран.

Ранее в российском МИД заявили, что западные страны пытаются заставить союзников России прекратить с ней все контакты.