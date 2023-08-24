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Экс-президент Боливии: санкции США против России говорят об упадке империализма

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Санкции, которые США продвигают против России, говорят об упадке империализма, заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

«Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, демонстрируют упадок империализма и его аморальной доктрины Монро» — приводит РИА Новости слова Моралеса в соцсети X.

Он отметил, что свободные народы мира поддерживают Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР в вопросе построения геополитической альтернативы интеграции, в которой будет мир, социальная справедливость и уважение к суверенитету стран.

Ранее в российском МИД заявили, что западные страны пытаются заставить союзников России прекратить с ней все контакты.

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