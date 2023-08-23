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Минюст США предъявил обвинение россиянину Семёнову в отмывании $1 млрд

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Минюст Соединённых Штатов предъявил заочное обвинение россиянину Семёнову по делу об отмывании $1 млрд с помощью криптовалютного миксера Tornado Cash.
Минюст США предъявил обвинение россиянину Семёнову в отмывании $1 млрд
  • РИА Новости

Отмечается, что Семёнов находится на свободе.

«Обвинения... проистекают из предполагаемого участия подозреваемых (Семёнова и американца Романа Сторма. — RT) в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более $1 млрд и отмыл сотни миллионов долларов для Lazarus Group», — приводит РИА Новости заявление.

В июне США предъявили обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру.

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