Минюст США предъявил обвинение россиянину Семёнову в отмывании $1 млрд

Минюст Соединённых Штатов предъявил заочное обвинение россиянину Семёнову по делу об отмывании $1 млрд с помощью криптовалютного миксера Tornado Cash.

Отмечается, что Семёнов находится на свободе.

«Обвинения... проистекают из предполагаемого участия подозреваемых (Семёнова и американца Романа Сторма. — RT) в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более $1 млрд и отмыл сотни миллионов долларов для Lazarus Group», — приводит РИА Новости заявление.

В июне США предъявили обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру.