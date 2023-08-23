В МИД Белоруссии выразили надежду на скорейший приём страны в БРИКС

Белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона надеется на поддержку всеми странами — членами БРИКС её заявки на скорейший приём в состав объединения.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В принципиальном плане все лидеры стран — членов БРИКС высказали политическую поддержку расширению членского состава этой организации. И страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший приём в члены этой организации», — заявил он.

Вместе с этим министр добавил, что БРИКС стал самодостаточной организацией, способствующей формированию более справедливых миропорядка и системы экономических отношений.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны — члены БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества.