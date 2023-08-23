Полянский: присутствие войск США является дестабилизирующим фактором для Сирии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал незаконное присутствие войск США в Сирии одним из дестабилизирующих факторов.

«Одним из основных дестабилизирующих факторов остаётся незаконное военное присутствие США в Заевфратье, а также вокруг населённого пункта Ат-Танф на юго-востоке Сирийской Арабской Республики», — цитирует его РИА Новости.

Полянский заявил, что Запад заигрывает с террористическими элементами в попытках использовать их в своих геополитических целях.

Ранее сообщалось, что истребители международной коалиции, во главе которой стоят США, за прошедшие сутки 26 раз создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.