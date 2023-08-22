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МО России: самолёты коалиции 26 раз создавали опасные ситуации в Сирии

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Истребители международной коалиции, во главе которой стоит США, за прошедшие сутки 26 раз создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
МО России: самолёты коалиции 26 раз создавали опасные ситуации в Сирии
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По его словам, за сутки также зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации. Речь идёт о несогласованных с Россией полётах беспилотников.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции», — сообщил Кулить.

21 августа Минобороны России заявило, что самолёты и БПЛА возглавляемой США коалиции за сутки совершили 18 нарушений протоколов деконфликтации в небе над Сирией.

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