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Истребители и БПЛА коалиции 18 раз нарушили воздушное пространство в Сирии

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Самолёты и беспилотники возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции за минувшие сутки совершили 18 нарушений протоколов деконфликтации в небе над Сирией.
Истребители и БПЛА коалиции 18 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © alxpin

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

По его данным, две пары истребителей F-35, три пары F-16, две пары Typhoon, пара Rafale и два многоцелевых БПЛА MQ-1C коалиции совершали нарушения в районе Эт-Танф.

Также со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации, которые связаны с несогласованными с Россией полётами дронов.

19 августа сообщалось, что беспилотники коалиции семь раз нарушили воздушное пространство Сирии.

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