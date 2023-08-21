Истребители и БПЛА коалиции 18 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
- Gettyimages.ru
- © alxpin
Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.
По его данным, две пары истребителей F-35, три пары F-16, две пары Typhoon, пара Rafale и два многоцелевых БПЛА MQ-1C коалиции совершали нарушения в районе Эт-Танф.
Также со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации, которые связаны с несогласованными с Россией полётами дронов.
19 августа сообщалось, что беспилотники коалиции семь раз нарушили воздушное пространство Сирии.