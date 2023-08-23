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Премьер Финляндии Орпо анонсировал новый пакет помощи для Украины

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Финский премьер Петтери Орпо анонсировал новый пакет помощи для Украины, куда войдут тяжёлое оружие и боеприпасы.
Премьер Финляндии Орпо анонсировал новый пакет помощи для Украины
  • Gettyimages.ru

«Готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжёлые вооружения, боеприпасы», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, соответствующее решение примут на этой неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Орпо поставить украинской армии истребители F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.

Также сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.

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