Премьер Финляндии Орпо анонсировал новый пакет помощи для Украины
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«Готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжёлые вооружения, боеприпасы», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, соответствующее решение примут на этой неделе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Орпо поставить украинской армии истребители F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.
Также сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.