Премьер Финляндии Орпо анонсировал новый пакет помощи для Украины

Финский премьер Петтери Орпо анонсировал новый пакет помощи для Украины, куда войдут тяжёлое оружие и боеприпасы.

«Готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжёлые вооружения, боеприпасы», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, соответствующее решение примут на этой неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Орпо поставить украинской армии истребители F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.

Также сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.