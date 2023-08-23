Си Цзиньпин: страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения

Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

«Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъёма, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, странам объединения стоит сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики и развития «зелёной» энергетики.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пятёрка стран БРИКС по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры.