Си Цзиньпин: страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения
- AP
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
«Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъёма, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, странам объединения стоит сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики и развития «зелёной» энергетики.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пятёрка стран БРИКС по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры.