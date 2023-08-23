АТОР: туры в Турцию перед началом учебного года подешевели на 40—60%

Туры в Турцию подешевели на 40—60% из-за снижения спроса в связи с началом учебного года.

РИА Новости

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Скидки достигают 40—60% от изначальной цены», — приводит сообщение РИА Новости. Уточняется, что «удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года». Ранее представители OneTwoTrip и Туту.ру рассказали RT, куда осенью (в бархатный сезон) россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой. В числе подобных направлений — Вологда, Магас, Минск, Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.