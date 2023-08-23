Президент Бразилии: страна готова участвовать в урегулировании кризиса на Украине

Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы не должны недооценивать усилия по достижению мира... Бразилия выдвинула свою «формулу мира», и мы готовы объединить усилия с другими сторонами для прекращения огня и достижения долгосрочного мира», — заявил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине.