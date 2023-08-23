Президент Бразилии: страна готова участвовать в урегулировании кризиса на Украине
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Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Мы не должны недооценивать усилия по достижению мира... Бразилия выдвинула свою «формулу мира», и мы готовы объединить усилия с другими сторонами для прекращения огня и достижения долгосрочного мира», — заявил он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине.