Узнать больше

Президент Бразилии: страна готова участвовать в урегулировании кризиса на Украине

Короткая ссылка
Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине.
Президент Бразилии: страна готова участвовать в урегулировании кризиса на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы не должны недооценивать усилия по достижению мира... Бразилия выдвинула свою «формулу мира», и мы готовы объединить усилия с другими сторонами для прекращения огня и достижения долгосрочного мира», — заявил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить