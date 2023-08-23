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Минюст Румынии поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС в 2023 году

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Бухарест поддерживает идею о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС до конца 2023 года.
Минюст Румынии поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом заявила министр юстиции Румынии Алина Горгиу.

«Румыния оказывает поддержку для получения к концу года положительного решения о начале переговоров о вступлении Молдавии (в ЕС. — RT)», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что Румыния готова продолжать оказывать техническую помощь молдавским властям в процессе реформы правосудия и укрепления верховенства закона.

Ранее сообщалось, что рабочие группы правительства Молдавии к 1 октября направят в министерства страны проекты поправок, которые нужно внести в законодательство для соответствия стандартам ЕС.

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