Минюст Румынии поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС в 2023 году
- РИА Новости
Об этом заявила министр юстиции Румынии Алина Горгиу.
«Румыния оказывает поддержку для получения к концу года положительного решения о начале переговоров о вступлении Молдавии (в ЕС. — RT)», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что Румыния готова продолжать оказывать техническую помощь молдавским властям в процессе реформы правосудия и укрепления верховенства закона.
Ранее сообщалось, что рабочие группы правительства Молдавии к 1 октября направят в министерства страны проекты поправок, которые нужно внести в законодательство для соответствия стандартам ЕС.