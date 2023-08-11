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МИД Молдавии: с 1 октября начнётся масштабная работа по изменению законов под стандарты ЕС

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Рабочие группы правительства Молдавии к 1 октября направят в Министерства страны проекты поправок, которые нужно внести в законодательство для соответствия стандартам ЕС.
МИД Молдавии: с 1 октября начнётся масштабная работа по изменению законов под стандарты ЕС
  • AFP

Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Нику Попеску.

Он отметил, что в настоящее время власти Молдавии готовят оценку соответствия национального законодательства нормам и положениям ЕС.

«Мы договорились, что к 1 октября 2023 года рабочие группы по 33 главам законодательства ЕС направят в каждое министерство необходимые документы для включения в национальное законодательство», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет Европы (СЕ) планирует нанять специалистов, которые проведут социологические исследования в области трудового права в Молдавии. Как отмечается в тендере, с которым ознакомился RT, эти мероприятия являются частью проекта СЕ по продвижению европейских стандартов в вопросах трудовых отношений в республике.

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