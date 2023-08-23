Российский самолёт задействовали в тушении крупного пожара в Турции

Арендованный Турцией у России самолёт-амфибия задействован в тушении крупного лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT.

«В тушении пожара задействован арендованный у России крупный самолёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тыс. т воды на очаги природных пожаров на турецкой территории.

По словам командира воздушного судна Бе-200ЧС, самолёты-амфибии МЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха, при этом забор воды происходил в сложных условиях — из маленького горного озера.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за оказание помощи в тушении лесных пожаров в республике.