Узнать больше

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за оказание помощи в тушении лесных пожаров в республике.
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
  • РИА Новости

«Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — сообщили в Кремле.

Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тыс. т воды на очаги природных пожаров на турецкой территории. 

По словам командира воздушного судна Бе-200ЧС, самолёты-амфибии МЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха, при этом забор воды происходил в сложных условиях — из маленького горного озера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить