Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Россию за оказание помощи в тушении лесных пожаров в республике.

«Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — сообщили в Кремле.

Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тыс. т воды на очаги природных пожаров на турецкой территории.

По словам командира воздушного судна Бе-200ЧС, самолёты-амфибии МЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха, при этом забор воды происходил в сложных условиях — из маленького горного озера.