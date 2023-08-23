Узнать больше

Судоходство в Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у судна

Короткая ссылка
Турецкое управление береговой охраны сообщило, что судоходство в Босфорском проливе приостановили в обоих направления в связи с поломкой двигателя у судна.
Судоходство в Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у судна
  • Gettyimages.ru

Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным береговой охраны, речь идёт о танкере GUANYN, который плыл из России в Китай.

«Движение судов (в Босфорском проливе. — RT) временно приостановлено в обоих направлениях», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для движения судов с обеих сторон из-за лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить