Судоходство в Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у судна

Турецкое управление береговой охраны сообщило, что судоходство в Босфорском проливе приостановили в обоих направления в связи с поломкой двигателя у судна.

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Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter). По данным береговой охраны, речь идёт о танкере GUANYN, который плыл из России в Китай. «Движение судов (в Босфорском проливе. — RT) временно приостановлено в обоих направлениях», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для движения судов с обеих сторон из-за лесных пожаров.