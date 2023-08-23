Судоходство в Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у судна
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Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).
По данным береговой охраны, речь идёт о танкере GUANYN, который плыл из России в Китай.
«Движение судов (в Босфорском проливе. — RT) временно приостановлено в обоих направлениях», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что турецкие власти закрыли пролив Дарданеллы для движения судов с обеих сторон из-за лесных пожаров.