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РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

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Власти Турции и представители ООН разрабатывают предложения для России, направленные на возобновление «Черноморской инициативы».
РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке
  • Gettyimages.ru

Об этом РИА Новости сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются», — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что на данный момент присутствуют неразрешённые проблемы, связанные с банковскими вопросами.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

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