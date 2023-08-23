РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Власти Турции и представители ООН разрабатывают предложения для России, направленные на возобновление «Черноморской инициативы».

Об этом РИА Новости сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются», — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что на данный момент присутствуют неразрешённые проблемы, связанные с банковскими вопросами.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.