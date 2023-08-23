Узнать больше

Медведев: Зеленского ждёт судьба Саакашвили

Короткая ссылка
Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси», — написал Медведев в статье на сайте aif.ru.

По его словам, есть сомнения, что украинский президент «доживёт до тюремной камеры».

Он добавил, что Запад может найти нового марионеточного политика.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе исключил любые консультации с Украиной об освобождении Саакашвили.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить