Медведев: Зеленского ждёт судьба Саакашвили

Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси», — написал Медведев в статье на сайте aif.ru.

По его словам, есть сомнения, что украинский президент «доживёт до тюремной камеры».

Он добавил, что Запад может найти нового марионеточного политика.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе исключил любые консультации с Украиной об освобождении Саакашвили.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.