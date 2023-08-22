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Белый дом уверен, что конгресс одобрит запрос Байдена о выделении денег Киеву

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что конгресс поддержит запрос американского лидера Джо Байдена о выделении дополнительной помощи на поддержку Украины.

В ходе брифинга он отметил, что в палате представителей и сенате имеется поддержка со стороны республиканцев и демократов для сохранения нынешнего курса США.

«Мы верим, что там (в конгрессе США. — RT) будет поддержка, хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине», — заявил Салливан.

Ранее Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос на выделение $24 млрд помощи Киеву.

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