ЦПВС: самолёты ВКС России уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб
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Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.
«Ударом ВКС России по пункту управления террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* в населённом пункте Бекфалун ликвидированы 17 боевиков», — цитирует его ТАСС.
21 августа сообщалось, что самолёты и беспилотники возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции за минувшие сутки совершили 18 нарушений протоколов деконфликтации в небе над Сирией.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.