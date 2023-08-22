Лидер ЮАР: зона свободной торговли в Африке к 2030 году создаст рынок с $7 трлн

Зона свободной торговли в Африке к 2030 году охватит 1,7 млрд человек, аккумулировав около $7 трлн.

Об этом сообщил лидер ЮАР Сирил Рамапоса на Деловом форуме БРИКС.

Он отметил, что созданная в Африке зона свободной торговли создаёт единый рынок, который, как ожидается, вырастет до 1,7 млрд человек и около $7 трлн в потребительском и деловом секторах к 2030 году.

Премьер Индии Нарендра Моди на Деловом форуме БРИКС заявил, что роль стран объединения вновь возросла на фоне последствий пандемии и экономических сложностей.