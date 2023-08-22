Моди: роль стран БРИКС вновь возросла на фоне экономических вызовов

Премьер Индии Нарендра Моди на деловом форуме БРИКС заявил, что роль стран объединения вновь возросла на фоне последствий пандемии и экономических сложностей.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2009 году, когда состоялся первый саммит БРИКС, мир только начал оправляться от масштабного финансового кризиса, и объединение выступило как «луч надежды» для мировой экономики.

«В нынешнее время, во время пандемии, напряжённости и конфликтов, мир столкнулся с экономическими вызовами. В такие времена важна роль стран БРИКС», — отметил Моди.

Лидер ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что БРИКС призывает провести фундаментальные реформы мировых финансовых институтов.