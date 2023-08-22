Си Цзиньпин: Китай призывает работать над обеспечением всеобщей безопасности
- AP
Заявление китайского лидера зачитал на Деловом форуме БРИКС министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
«Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности», — сказано в его сообщении.
По словам Си Цзиньпина, в последние годы мир был не очень спокойным: многие страны и регионы пережили войны, а люди были перемещены.
15 августа глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил на Московской конференции по международной безопасности, что объединение БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира.