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Си Цзиньпин: Китай призывает работать над обеспечением всеобщей безопасности

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КНР выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: Китай призывает работать над обеспечением всеобщей безопасности
  • AP

Заявление китайского лидера зачитал на Деловом форуме БРИКС министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

«Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности», — сказано в его сообщении.

По словам Си Цзиньпина, в последние годы мир был не очень спокойным: многие страны и регионы пережили войны, а люди были перемещены.

15 августа глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил на Московской конференции по международной безопасности, что объединение БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира.

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