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Путин: переговоры о бесплатных поставках зерна в шесть стран Африки завершаются

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Переговоры о бесплатных поставках по 25—50 тыс. тонн зерна из России шести странам Африки находятся на стадии завершения. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
Путин: переговоры о бесплатных поставках зерна в шесть стран Африки завершаются
  • РИА Новости

В видеообращении к участникам делового форума БРИКС он сказал о готовности заменить украинское зерно нуждающимся странам после завершения зерновой сделки.

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил Путин.

Ранее глава государства напомнил, что Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.

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