Путин: переговоры о бесплатных поставках зерна в шесть стран Африки завершаются
- РИА Новости
В видеообращении к участникам делового форума БРИКС он сказал о готовности заменить украинское зерно нуждающимся странам после завершения зерновой сделки.
«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил Путин.
Ранее глава государства напомнил, что Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.