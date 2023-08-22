Путин: переговоры о бесплатных поставках зерна в шесть стран Африки завершаются

Переговоры о бесплатных поставках по 25—50 тыс. тонн зерна из России шести странам Африки находятся на стадии завершения. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

В видеообращении к участникам делового форума БРИКС он сказал о готовности заменить украинское зерно нуждающимся странам после завершения зерновой сделки.

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил Путин.

Ранее глава государства напомнил, что Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.