Глава МИД Саудовской Аравии примет участие в работе саммита БРИКС
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Об этом сообщил МИД королевства.
«Министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отправился сегодня в Южно-Африканскую Республику во главе делегации королевства, которая примет участие в диалоге друзей БРИКС+ и диалоге БРИКС — Африка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он также планирует провести ряд двусторонних встреч.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.