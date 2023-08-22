Глава МИД Саудовской Аравии примет участие в работе саммита БРИКС

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд примет участие в саммите БРИКС.

Об этом сообщил МИД королевства.

«Министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отправился сегодня в Южно-Африканскую Республику во главе делегации королевства, которая примет участие в диалоге друзей БРИКС+ и диалоге БРИКС — Африка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он также планирует провести ряд двусторонних встреч.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.