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Блащак: Польша создаёт подразделение спецназа для охраны энергетической инфраструктуры

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Польша создаёт подразделение спецназа для охраны энергетической инфраструктуры на Балтике, в том числе газопровода Baltiс Pipe.
Блащак: Польша создаёт подразделение спецназа для охраны энергетической инфраструктуры
  • Gettyimages.ru

«Создание нового комплекса является ответом на современные военные и невоенные угрозы, связанные с функционированием критической инфраструктуры (газовый терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe)», — говорится в сообщении Минобороны Польши.

Как отметил министр обороны страны Мариуш Блащак, подразделение создано для укрепления безопасности Польши, в том числе защиты критической инфраструктуры.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолётов AH-64E Apache и других систем на сумму $12 млрд.

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