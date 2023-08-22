Блащак: Польша создаёт подразделение спецназа для охраны энергетической инфраструктуры

Польша создаёт подразделение спецназа для охраны энергетической инфраструктуры на Балтике, в том числе газопровода Baltiс Pipe.

«Создание нового комплекса является ответом на современные военные и невоенные угрозы, связанные с функционированием критической инфраструктуры (газовый терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe)», — говорится в сообщении Минобороны Польши.

Как отметил министр обороны страны Мариуш Блащак, подразделение создано для укрепления безопасности Польши, в том числе защиты критической инфраструктуры.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолётов AH-64E Apache и других систем на сумму $12 млрд.