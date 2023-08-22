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Делегация Минобороны России прибыла в Ливию

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Делегация Министерства обороны России во главе с заместителем главы ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара в Ливию.
Делегация Минобороны России прибыла в Ливию
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

Отмечается, что это первый официальный визит военной делегации из России в Ливию, который подготовлен по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023».

В ходе визита стороны обсудят перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.

В конце июля российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии.

По его словам, сотрудничество с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке.

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