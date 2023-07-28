Узнать больше

Путин: сотрудничество с Ливией по ОПЕК+ помогает стабилизировать энергорынок

Короткая ссылка
Сотрудничество с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: сотрудничество с Ливией по ОПЕК+ помогает стабилизировать энергорынок
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV / POOL

«Ливия — наш давний партнёр... Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран — экспортёров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», — заявил он.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия — Африка ранее заявил, что Россия и страны Африки рассматривают возможность заключения бартерных сделок в сфере энергетики.

Также сообщалось, что российский концерн «Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением.

.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить