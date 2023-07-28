Путин: сотрудничество с Ливией по ОПЕК+ помогает стабилизировать энергорынок

Сотрудничество с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке, заявил президент России Владимир Путин.

«Ливия — наш давний партнёр... Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран — экспортёров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», — заявил он.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия — Африка ранее заявил, что Россия и страны Африки рассматривают возможность заключения бартерных сделок в сфере энергетики.

Также сообщалось, что российский концерн «Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением.

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