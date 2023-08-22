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Посольство России во Франции: Париж непосредственно вовлечён в конфликт на Украине

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Российское посольство во Франции прокомментировало высказывания посла Украины во Франции Вадима Омельченко, сделанные в интервью украинскому изданию «Левый берег».
Посольство России во Франции: Париж непосредственно вовлечён в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Telegram.

Украинский посол в интервью рассказал о предоставляемой Францией военной помощи Киеву и планах по её наращиванию.

По мнению российского посольства, это является подтверждением того, что Франция, несмотря на свои официальные заявления о непричастности к конфликту на Украине, фактически вовлечена в него и способствует эскалации ситуации.

«Причастные к пособничеству террористической деятельности киевского режима должны осознавать всю меру своей ответственности», — утверждается в сообщении.

Ранее Омельченко заявил, что Франция предоставила Киеву партию ракет SCALP.

Также стало известно, что российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP, поставленные Украине Францией

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