Посольство России во Франции: Париж непосредственно вовлечён в конфликт на Украине

Российское посольство во Франции прокомментировало высказывания посла Украины во Франции Вадима Омельченко, сделанные в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Telegram.

Украинский посол в интервью рассказал о предоставляемой Францией военной помощи Киеву и планах по её наращиванию.

По мнению российского посольства, это является подтверждением того, что Франция, несмотря на свои официальные заявления о непричастности к конфликту на Украине, фактически вовлечена в него и способствует эскалации ситуации.

«Причастные к пособничеству террористической деятельности киевского режима должны осознавать всю меру своей ответственности», — утверждается в сообщении.

Ранее Омельченко заявил, что Франция предоставила Киеву партию ракет SCALP.

Также стало известно, что российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP, поставленные Украине Францией.