Посольство России во Франции: Париж непосредственно вовлечён в конфликт на Украине
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Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Telegram.
Украинский посол в интервью рассказал о предоставляемой Францией военной помощи Киеву и планах по её наращиванию.
По мнению российского посольства, это является подтверждением того, что Франция, несмотря на свои официальные заявления о непричастности к конфликту на Украине, фактически вовлечена в него и способствует эскалации ситуации.
«Причастные к пособничеству террористической деятельности киевского режима должны осознавать всю меру своей ответственности», — утверждается в сообщении.
Ранее Омельченко заявил, что Франция предоставила Киеву партию ракет SCALP.
Также стало известно, что российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP, поставленные Украине Францией.