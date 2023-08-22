Косачёв назвал расширение БРИКС естественным сценарием развития событий

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что большое количество стран, желающих присоединиться к деятельности БРИКС в той или иной форме, говорит о том, что данное объединение состоялось как эффективное и влиятельное.

«И перспективы у БРИКС в плане укрепления своих позиций самые благоприятные. Россия как непосредственный участник БРИКС, конечно же, заинтересована, чтобы авторитет и возможности этого объединения развивались и укреплялись. И расширение числа стран-участниц, на мой взгляд, — вполне естественный сценарий дальнейших событий», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Вместе с тем, отметил сенатор, это не должно быть самоцелью.

«Не сомневаюсь, что на предстоящем саммите на этот счёт будут вестись предметные дискуссии», — добавил Косачёв.

Ранее сообщалось, что более 40 иностранных лидеров примут участие в саммите БРИКС, который пройдёт 22—24 августа в Йоханнесбурге.