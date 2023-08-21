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МИД ЮАР: более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

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Более 40 иностранных лидеров примут участие в саммите БРИКС, который пройдёт 22—24 августа в Йоханнесбурге.
МИД ЮАР: более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Об этом пишет ТАСС.

«Более 40 глав государств примут участие», — отметил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.

В МИД КНР заявили, что Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнёров.

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