МИД ЮАР: более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС
- РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС.
«Более 40 глав государств примут участие», — отметил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.
В МИД КНР заявили, что Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнёров.