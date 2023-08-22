Le Temps: приход зимы серьёзно осложнит ситуацию для ВСУ

Офицер украинского батальона Михаил заявил швейцарской газете Le Temps, что наступление зимы серьёзно затруднит боевые действия для ВСУ.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, всё остановится и замрёт», — говорится в публикации.

При этом, по словам украинского офицера, следующие несколько недель, скорее всего, будут «решающими и жестокими» для ВСУ.

Ранее в NYT отметили, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.

Также эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что зимой электричество на Украине будут отключать и без ракетных ударов.