Узнать больше

Le Temps: приход зимы серьёзно осложнит ситуацию для ВСУ

Короткая ссылка
Офицер украинского батальона Михаил заявил швейцарской газете Le Temps, что наступление зимы серьёзно затруднит боевые действия для ВСУ.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, всё остановится и замрёт», — говорится в публикации.

При этом, по словам украинского офицера, следующие несколько недель, скорее всего, будут «решающими и жестокими» для ВСУ.

Ранее в NYT отметили, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.

Также эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что зимой электричество на Украине будут отключать и без ракетных ударов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить