Премьер Румынии выступил за переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал начать переговоры о присоединении Украины к Европейскому союзу в 2023 году.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Афинах.

«Поддерживаем начало переговоров о присоединении (Украины. — RT) к ЕС в этом году», — отметил Чолаку.

Также он выступил с предложением развивать региональные проекты в сфере энергетики, торговли и борьбы с гибридными угрозами.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о планах Украины начать переговоры о вступлении в Евросоюз в этом году.