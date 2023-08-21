Кулеба заявил о планах Украины начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году
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Его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».
По заявлению главы МИД Украины, Киев настроен выполнить все задачи, определённые Еврокомиссией, в этом году.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет выполнить все семь условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в сообщество до октября 2023 года.