Кулеба заявил о планах Украины начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о планах Украины начать переговоры о вступлении в Евросоюз в этом году.

Его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».

По заявлению главы МИД Украины, Киев настроен выполнить все задачи, определённые Еврокомиссией, в этом году.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет выполнить все семь условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в сообщество до октября 2023 года.