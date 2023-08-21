Вучич заявил о планируемых переговорах с Зеленским 22 августа

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что решил принять просьбу украинского главы Владимира Зеленского и провести с ним двустороннюю встречу 22 августа.

Об этом он рассказал во время своего визита в Афины.

Вучич сообщил, что он планирует обсудить с Зеленским происходящее в Косове, а также поговорить о территориальной целостности и всех других вопросах.

«Я верю, что у нас будет открытый и хороший разговор», — передаёт ТАСС слова сербского лидера.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Афины для встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Также в неформальном ужине во дворце будут участвовать лидеры стран Западных Балкан, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие.