Узнать больше

Вучич заявил о планируемых переговорах с Зеленским 22 августа

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что решил принять просьбу украинского главы Владимира Зеленского и провести с ним двустороннюю встречу 22 августа.
Вучич заявил о планируемых переговорах с Зеленским 22 августа
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом он рассказал во время своего визита в Афины.

Вучич сообщил, что он планирует обсудить с Зеленским происходящее в Косове, а также поговорить о  территориальной целостности и всех других вопросах.

«Я верю, что у нас будет открытый и хороший разговор», — передаёт ТАСС слова сербского лидера.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Афины для встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Также в неформальном ужине во дворце будут участвовать лидеры стран Западных Балкан, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить