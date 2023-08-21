Зеленский прибыл в Грецию с визитом
- globallookpress.com
- © Pool /Ukrainian Presidentia
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Продолжаем визит в Грецию. Уже прибыли», — написал он.
Информацию о визите Зеленского также приводит пресс-служба греческого премьер-министра.
Сообщается, что состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций. Затем Мицотакис и Зеленский выступят с совместным заявлением. В неформальном ужине во дворце будут участвовать лидеры Западных Балкан, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие.
Ранее Зеленский заявил, что украинские войска получат 42 F-16 от Нидерландов и 19 от Дании в рамках военной помощи.