Зеленский прибыл в Грецию с визитом

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Афины для встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Продолжаем визит в Грецию. Уже прибыли», — написал он.

Информацию о визите Зеленского также приводит пресс-служба греческого премьер-министра.

Сообщается, что состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций. Затем Мицотакис и Зеленский выступят с совместным заявлением. В неформальном ужине во дворце будут участвовать лидеры Западных Балкан, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска получат 42 F-16 от Нидерландов и 19 от Дании в рамках военной помощи.