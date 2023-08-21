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МО Швейцарии начало расследование из-за планов RUAG поставить ВСУ 96 танков

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Министерство обороны Швейцарии начало внешнее расследование из-за контракта, который подписал оружейный концерн RUAG с немецкой компанией Rheinmetall, на поставку Украине 96 танков Leopard 1.
МО Швейцарии начало расследование из-за планов RUAG поставить ВСУ 96 танков
  • Gettyimages.ru
  • © OlyaSolodenko

Об этом сообщается на сайте Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS).

Глава ведомства Виола Амхерд потребовала внешнего расследования обстоятельств покупки концерном танков в 2016 году и подписания договора с Rheinmetall.

В заявлении говорится, что в начале 2023 года Rheinmetall интересовалась у RUAG, может ли она купить 96 боевых танков Leopard 1 у Италии для их поставки на Украину. Тогда концерн подписал договор купли-продажи с Rheinmetall, в котором говорится о том, что поставка будет осуществляться только с разрешения компетентных органов Швейцарии.

«Расследование будет сосредоточено на торговле танками Leopard 1, в том числе на обстоятельствах, связанных с их покупкой в 2016 году и подписанием контракта с Rheinmetall», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии проведёт расследование из-за утечки его конфиденциального документа, в котором говорится о вопросе поставок оружия Киеву.

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