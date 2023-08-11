Швейцария ведёт расследование из-за утечки документа о схемах поставок оружия Украине

Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии решил провести расследование в связи с утечкой его конфиденциального документа, в котором говорится о вопросе поставок оружия Украине.

Эту информацию предоставил официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш, подтвердивший подлинность документа, пишет ТАСС.

По его словам, организация серьёзно отнеслась к этому вопросу, поэтому инициировала расследование по различным каналам. Майенфиш рассказал, что речь идёт о «своде лингвистических правил по вопросам, касающимся реэкспорта военных материалов в связи с Украиной».

Версию этого документа начала 2023 года SECO отправлял разным ведомствам федеральной администрации и посольствам. При этом данные, которые содержались в этом регламенте, уже стали известны общественности, «по этой причине его публикация больше не является проблематичной с точки зрения содержания».

Ранее CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона писал, что в 2022 году вооружение, которое Запад отправлял ВСУ, было похищено торговцами оружия.