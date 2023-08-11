Узнать больше

Швейцария ведёт расследование из-за утечки документа о схемах поставок оружия Украине

Короткая ссылка
Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии решил провести расследование в связи с утечкой его конфиденциального документа, в котором говорится о вопросе поставок оружия Украине.
Швейцария ведёт расследование из-за утечки документа о схемах поставок оружия Украине
  • РИА Новости

Эту информацию предоставил официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш, подтвердивший подлинность документа, пишет ТАСС.

По его словам, организация серьёзно отнеслась к этому вопросу, поэтому инициировала расследование по различным каналам. Майенфиш рассказал, что речь идёт о «своде лингвистических правил по вопросам, касающимся реэкспорта военных материалов в связи с Украиной».

Версию этого документа начала 2023 года SECO отправлял разным ведомствам федеральной администрации и посольствам. При этом данные, которые содержались в этом регламенте, уже стали известны общественности, «по этой причине его публикация больше не является проблематичной с точки зрения содержания».

Ранее CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона писал, что в 2022 году вооружение, которое Запад отправлял ВСУ, было похищено торговцами оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить