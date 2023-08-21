New Yorker: Маск в разговоре с чиновниками сообщил о личном разговоре с Путиным

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск в разговоре с чиновниками Пентагона сообщил, что он лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, пишет журнал The New Yorker. Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

Об этом рассказал в своей статье автор материала Ронан Фэрроу.

По словам журналиста, представители Пентагона были заинтересованы в усилиях SpaceX по предоставлению украинским военным доступа в интернет с помощью Starlink.

При этом сам Маск «всё больше беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях», а также выступал за скорейшие переговоры с Владимиром Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира», говорится в статье.

Колин Каль, который в тот момент занимал пост замглавы Пентагона, отметил в беседе с изданием, что, по его соображениям, Маск «нервничал из-за того, что участие Starlink всё чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным усилиям».

«К ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», — пишет Фэрроу.

По информации журналиста, Маск сообщил военному чиновнику, что наблюдает яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны», это «заставило его задуматься».

Сам Илон Маск в октябре 2022 года опроверг сообщения СМИ о том, что он говорил с Путиным перед тем, как представить свои предложения по урегулированию украинского конфликта.

Тогда он сказал, что говорил с президентом России «лишь однажды — 18 месяцев назад», тогда темой беседы был космос.