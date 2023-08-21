Экс-разведчик США Риттер: нежелание переговоров с Россией приведёт Киев к краху
- AFP
- © Anatolii STEPANOV
«Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена», — сказал он в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube.
Риттер добавил, что после этого внутри Украины начнутся потрясения, которые приведут к свержению действующего режима.
Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что западные страны заставят Украину пойти на переговорный процесс с Россией после провала контрнаступления украинской армии.