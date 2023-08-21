Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер: нежелание переговоров с Россией приведёт Киев к краху

Короткая ссылка
Решение украинского лидера Владимира Зеленского не проводить переговоры с Россией приведёт к уничтожению ВСУ, после чего последует свержение действующего режима. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: нежелание переговоров с Россией приведёт Киев к краху
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена», — сказал он в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube.

Риттер добавил, что после этого внутри Украины начнутся потрясения, которые приведут к свержению действующего режима.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что западные страны заставят Украину пойти на переговорный процесс с Россией после провала контрнаступления украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить