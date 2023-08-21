МИД Ирана: мусульманские страны могут ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ряд мусульманских государств хочет ввести эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне акций с сожжением Корана в этих странах.

Об этом он сказал в интервью агентству Tasnim.

Как подчеркнул Абдоллахиян, мусульманский мир не хочет мириться с акциями осквернения Корана.

«Идея эмбарго на товары из этих двух стран была предложена в мусульманских странах и будет продвигаться министрами иностранных дел этих стран», — цитирует иранского дипломата РИА Новости.

Ранее временный поверенный посольства Дании и секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана.