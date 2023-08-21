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МИД Ирана: мусульманские страны могут ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ряд мусульманских государств хочет ввести эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне акций с сожжением Корана в этих странах.
МИД Ирана: мусульманские страны могут ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании
  • globallookpress.com
  • © Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency

Об этом он сказал в интервью агентству Tasnim.

Как подчеркнул Абдоллахиян, мусульманский мир не хочет мириться с акциями осквернения Корана.

«Идея эмбарго на товары из этих двух стран была предложена в мусульманских странах и будет продвигаться министрами иностранных дел этих стран», — цитирует иранского дипломата РИА Новости.

Ранее временный поверенный посольства Дании и секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана.

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