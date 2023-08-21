МИД Ирана: мусульманские страны могут ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании
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- © Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency
Об этом он сказал в интервью агентству Tasnim.
Как подчеркнул Абдоллахиян, мусульманский мир не хочет мириться с акциями осквернения Корана.
«Идея эмбарго на товары из этих двух стран была предложена в мусульманских странах и будет продвигаться министрами иностранных дел этих стран», — цитирует иранского дипломата РИА Новости.
Ранее временный поверенный посольства Дании и секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана.